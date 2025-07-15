15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu yıldönümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanvekili ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL: HERKESİ DİRENMEYE ÇAĞIRDIK

REKLAM advertisement1

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz hain darbe girişimi için, "Biz o gece buradan herkesi darbeye direnmeye çağırdık. Darbeyi kim yapıyor, niye yapıyor hiç önemi yok. Millete karşı yapıyor" dedi.

Özel şunları söyledi:

"O gün Meclis kapalıydı. 1 gün önce geç saatlere kadar çalıştı Meclis. Akşam üstü 17.00 gibi Meclis'ten ayrıldım. Benim burada ailem yok misafirhanede kalıyorum. Misafirhaneye giderken çok alçaktan birkaç uçak geçti. Reuters'in muhabirini gördüm köprüyü kapatmışlar haberininiz var mı dedi. Ben o gece grubumuza Genel Merkez'de toplanalım diye SMS attım. Orada kısa bir değerlendirme yaptık. Bütün darbelerin bir hedefi vardır, sembol mekanları hedef alırlar. 'Meclis'i kuşatacaklardır, Meclis'e sahip çıkalım' dedik. Meclis'e geldik. Genel Başkanlarımız uçaktaydı, ona ulaşamıyorduk. 3 parti vardık ama HDP de Ankara'da olmadıklarını, bildiriye destek vereceklerini söylediler.

100 yıllık partiyiz, millet ne görev verirse onu yapıyoruz. Millet bize ana muhalefet görevi verdi. Seçilmiş parlamentonun, yöneticilerin, hükümetin, demokrasinin arkasındayız; darbenin karşısındayız dedim. Biz o gece buradan herkesi darbeye direnmeye çağırdık. Darbeyi kim yapıyor, niye yapıyor hiç önemi yok. Millete karşı yapıyor." AK PARTİLİ GÜLER: BUGÜNLERİN HAZIRLIĞI YAPILIYORDU AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bugün dünyanın kriz odaklarıyla izlediğimizde o tarihte yapılmak istenen darbe girişimiyle bugünlerin hazırlığı yapılıyordu" dedi. REKLAM Güler şunları söyledi: "O gün İstanbul'daydık. Bu askerlerin ve tankların, zırhlı araçların Bayrampaşa Belediyesi önünden geçtiği mesajıyla haberdar olduk. Birkaç zırhlı aracın ilerlediğine dair bilgiyle haberdar olduk. Sonrasında bu olayın kalkışma olduğunu öğrendik. Oradan il başkanımızla irtibat kurduk. O gün bu olaylar meydana geldiğinde anlamakta zorladık ama bu darbe girişimi FETÖ tarafından küresel güç odaklarının desteğiyle uzun şekilde çalışıldığını görüyoruz.

Bugün dünyanın kriz odaklarıyla izlediğimizde o tarihte yapılmak istenen darbe girişimiyle bugünlerin hazırlığı yapılıyordu. Kuzeyimizde Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırılarını görüyoruz. İran'a saldırıları görüyoruz. Bölgemizde 15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olsaydı bölgemizdeki riskli alanların hızlıca birçok noktada bölünmüş, parçalanmış bir dünyayla karşı karşıya kalmış olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla bölgemizin istikrar ve güvenliğini sağlıyor. Çevremizde istikrarın adı olmayacaktı." REKLAM CELAL ADAN: ARTIK BU TİP ÇIKIŞLARA KİMSE HAREKET EDEMEZ TBMM Başkanvekili ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "O dönem MHP Genel Merkezi'nin üzerinde de uçaklar uçuyor. Değerli Genel Başkanımız 'Üç hilalin altından ayrılmam' der" ifadelerini kullandı. Adan şunları söyledi: "O gün bitirilmek istenen Türk devletiydi. TBMM, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu devlete Meclis'te sahip çıkmıştır. Tüm partileri kutluyorum. Türkiye büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmıştı. O gün kalkışanlar 9 bin asker, 35 uçak, 37 helikopter, 246 zırhlı araç, 74 tank. Devletin içine sızmış, devleti ele geçirmek isteyen tehlikeli yapıyla karşı karşıyayız. Türk milleti, büyük millet. Milletimiz o gün teslim olmamıştır. Şehitler, gaziler vererek kendisini sokağa atmıştır. Bu da milletimizin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Artık bu tip çıkışlara hiç kimse hareket edemez, ezileceğini bilmektedir.

Ben o gün İstanbul'daydım. Dönemin önemli bir bakanı beni aradı. Değerli Genel Başkanımızın açıklamasına ihtiyaç olduğunu söylemişti. Kendisiyle görüştüğümde açıklamayı çoktan yapmıştı. O dönem MHP Genel Merkezi'nin üzerinde de uçaklar uçuyor. Değerli Genel Başkanımız 'Üç hilalin altından ayrılmam' der. 15 Temmuz 2016 Cumhur İttifakı'nı doğurmuştur. Türk milletçiliği fikri devleti kuran fikirdir. MHP harekete geçmiştir. Cumhur İttifakı meydana gelmiştir. İyi ki Cumhur İttifakı teşekkül etti." REKLAM ALA: TÜRKİYE'Yİ ORTADOĞULAŞTIRMA PROJEYDİ AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Bu dışarıdan kurgulanmış, FETÖ maşasıyla Türkiye'yi Ortadoğululaştırma projesidir" dedi. Ala'nın konuşmasının satırbaşları şöyle: "Amaçları Türkiye'yi Suriye'ye çevirmekti. Böyle bir şey başarılı olsaydı içeride iç savaş olurdu. Kimse FETÖ gibi bir terör örgütünün ülkeyi yönetmesine rıza göstermezdi. Türkiye uçurumun kenarından alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve milletimizin ona güvenini ortaya koyması Türkiye'yi kurtarmıştır. Bu dışarıdan kurgulanmış, FETÖ maşasıyla Türkiye'yi Ortadoğululaştırma projesidir. Türkiye'ye karşı girişilen büyük bir darbe teşebbüsüdür. Türkiye'yi Suriye'ye çevirmek. Bugün Türkiye ayakta durduğu için Baas rejimi çöktü."