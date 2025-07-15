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        Haberler Magazin Ünlülerden '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajları

        Ünlülerden '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajları

        Ünlüler, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 12:40 Güncelleme: 15.07.2025 - 13:16
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        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, 9 yıl geride kaldı. Ünlüler, o kara gece hakkında duygularını dile getirirken, darbe girişiminde bulunanlara bir kez daha tepkilerini dile getirdi.

        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
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        Hülya Koçyiğit: Kalbimizde hâlâ aynı sızı... O geceyi hatırlamak, bir milletin yüreğine dokunmaktır. 15 Temmuz’da, gözünü kırpmadan sokağa çıkan, vatanını evladından ayırmayan, demokrasi uğruna can veren kahramanları unutmak mümkün mü? Bir milletin birlikle, inançla ve sevgiyle neler başarabileceğini gösterdiği o gece, yalnızca bir direniş değil, bir dirilişti. Şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Gazilerimizin ellerinden sevgiyle öpüyorum. İyiliği, inancı ve umudu savunan herkes için, 15 Temmuz sonsuza dek bir ışık olacak.

        Yılmaz Erdoğan: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz.

        Ebru Yaşar: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü... Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

        Alişan: Ülkemizin varlığına kasteden hainlere Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, milletimizle beraber verilen cevap ve 15 Temmuz destanının 9'uncu yılı... O gece bayrak uğruna can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Allah, hepinizden razı olsun. Yaşasın büyük Türkiye Cumhuriyeti.

        Ebru Gündeş: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü.

        Şoray Uzun: Allah, bu aziz millete bir daha 15 Temmuz benzeri bir gün yaşatmasın. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

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        İbrahim Tatlıses: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.

        BKM: Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, tüm şehit ve gazilerimiz minnetle anıyoruz.

        Avrupa Müzik: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.

        TİM'S & B ve TAFF Pictures: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlu olsun.

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        #15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
        #ünlüler

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