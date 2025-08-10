Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrailli aşırı sağcı bakandan, Filistin yönetimini "devirme" tehdidi | Dış Haberler

        İsrailli aşırı sağcı bakandan, Filistin yönetimini "devirme" tehdidi

        İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, saldırılar ve abluka ile Gazze Şeridi'ni insani felakete sürüklemelerinin ardından ülkelerin birer birer tanıma kararı almaya başladığı Filistin yönetimini "devirme" tehdidinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2025 - 14:40 Güncelleme: 10.08.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrailli aşırı sağcı bakandan tehdit
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakan Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, bir sonraki kabine toplantısında Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Filistin yönetiminin "devrilmesi" için harekete geçilmesi çağrısında bulunacağını belirtti.

        Bakan Ben-Gvir, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki yönetimi "devirerek" Filistin devletinin kurulması çabalarına bir yanıt vermiş olacaklarını iddia etti.

        İsrail devlet televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada ise Ben-Gvir, Gazze kentinin işgali ve 1 milyondan fazla Filistin sürgün edilmesi planının Netanyahu’ya uyguladığı baskı sayesinde onaylandığını ileri sürdü.

        İsrail hükümetinin aşırı sağcı ismi Ben-Gvir, işgal altında tuttukları Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin ilhak edilerek yerine Yahudi yerleşimlerinin kurulmasını savunuyor.

        REKLAM

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle bölgede yaşanan insanlık felaketi zirve noktasına ulaşırken Tel Aviv yönetimi üzerindeki uluslararası baskı da artıyor.

        Ülkeler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurması ve neden olduğu insanlık felaketinin son bulması için bağımsız Filistin devletini tanıma kararını uluslararası baskı aracı olarak kullanıyor.

        BM üyesi 9 ülke, 7 Ekim 2023'ten sonra Filistin devletini resmi olarak tanıma kararı almıştı.​​​​​​​

        İngiltere, Fransa, Kanada ve Malta da eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin'i "bağımsız devlet" olarak tanıma kararını açıklayacaklarını duyurmuştu.

        İsrail işgali altında bulunan Filistin devletini, bağımsızlığını ilan ettiği 15 Kasım 1988'den bu yana, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülkeden 147'si tanıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!
        Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!
        İstanbul'da güpegündüz dehşet! Silahını saklayıp araca yaklaştı!
        İstanbul'da güpegündüz dehşet! Silahını saklayıp araca yaklaştı!
        Beşiktaş'ta Sancho çılgınlığı
        Beşiktaş'ta Sancho çılgınlığı
        "İklim krizi, yaz sellerini artırabilir!"
        "İklim krizi, yaz sellerini artırabilir!"
        Cuesta adım adım ayrılığa!
        Cuesta adım adım ayrılığa!
        AK Parti'den 10 Ağustos mesajları
        AK Parti'den 10 Ağustos mesajları
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        Fenerbahçe'den transferde geri adım!
        Fenerbahçe'den transferde geri adım!
        İstanbul'da 12 katlı binada yangın!
        İstanbul'da 12 katlı binada yangın!
        Grok Taylor Swift'i soydu
        Grok Taylor Swift'i soydu
        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprü protesto edildi
        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprü protesto edildi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı!
        Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı!
        300 trilyon görsele ilham oldu
        300 trilyon görsele ilham oldu
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        "Boşanmıyoruz" tatili
        "Boşanmıyoruz" tatili
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        Habertürk Anasayfa