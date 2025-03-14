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        Haberler Dünya İsrail Tesla'dan teklif istedi | Dış Haberler

        İsrail, devlet kademesi için açılacak araba ihalesine Tesla'nın teklif vermesini istiyor

        İsrail, devlet kademesinin kullanımına sunulacak arabalar için açılması planlanan ihaleye Tesla'yı davet etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuyla ilgili İsrail medyasında çıkan haberi X hesabından paylaştı. İsrail bu adımıyla son zamanlarda eleştirilen Musk'a destek olmayı planlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 01:49 Güncelleme: 14.03.2025 - 02:03
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        İsrail Tesla'dan teklif istedi
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        ABD'li iş insanı Elon Musk'a bir destek de İsrail'den geldi.

        Avrupa siyasetine dair yaptığı yorumlar sonrasında özellikle Avrupa'da Tesla araç satışlarında düşüş yaşanmıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump da Elon Musk'a destek olmak için harekete geçti. Trump geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da satın aldığı Tesla araca binerek araca övgüler yağdırırken, Musk'a haksızlık edildiğini belirtti.

        Trump'ın yanı sıra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Elon Musk'a desteğini işaret etti.

        İsrailli devlet yetkililerinin kullanımına sunulmak üzere alınacak araçlar için ihale açılması beklenirken, İsrailli yetkililer, Tesla'dan ihaleye teklif sunmasını istedi.

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        MUSK'TAN NETANYAHU'YA TEŞEKKÜR

        Binyamin Netanyahu da konuyla ilgili JNS isimli haber platformunda yapılan haberi paylaşırken, Musk da Netanyahu'ya teşekkür etti.

        Haberde ismi verilmeyen İsrailli yetkilili, Elon Musk'a desteklerini duyurdu. İsrailli yetkili "Woke akımlara boyun eğmeyeceğiz. Tesla araçlar harika ve sunacakları teklifi incelemeyi bekliyoruz." dedi.

        Binyamin Netanyahu daha önce de Elon Musk'la ilgili açıklamada bulunmuş ve Musk'ın İsrail'in dostu olduğunu ifade etmişti.

        Trump Tesla araca bindi
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