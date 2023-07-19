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        İsrail polisi Netanyahu hükümeti karşıtı protestolara müdahale etti

        İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon, tartışmalı yargı düzenlemesinde Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini azaltacak yasa tasarısını Meclis Genel Kurulu'na getirmeye hazırlanırken ülke genelinde protestolar ve sivil itaatsizlik eylemleri gün boyunca devam etti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 01:08
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          Göstericiler, İsrail bayraklarıyla iş çıkışı saatlerinde tren istasyonlarında toplandı. İsrail polisinin bazı istasyonların girişini kapatması seferleri aksattı.

          İsrail genelinde gün boyunca birçok otoyolda göstericiler yolları trafiğe kapattı ve uzun araç kuyrukları oluştu.

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          Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa gibi kentler olmak üzere ülke genelinde onlarca noktadaki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı.

          Göstericiler, akşam saatlerinde yargı düzenlemesi karşıtı protestoların sembolü haline gelen Tel Aviv'deki Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.

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          Yaklaşık bin kişilik gösterici grubu Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolu'nu kapattı, yolda ateş yaktı. İsrail polisi, göstericileri TOMA, atlı birlikler ve güç kullanarak uzaklaştırdı.

          İsrail basınındaki haberlere göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir bölgeye geldiğinde göstericiler "terörist" diye slogan attı. Yol yaklaşık 2,5 saatin ardından trafiğe açıldı.

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          İsrail polisi, akşam saatlerinde Kaplan Caddesi'ndeki göstericilere TOMA ve atlı birliklerle müdahale etti. İsrail sağlık ekipleri, polisin müdahalesinde yaralanan göstericilere müdahale etti.

          Ülke genelindeki protestolarda 60 kadar göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

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          Öte yandan yüzlerce gösterici, Tel Aviv'den Kudüs'e doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşün organizatörleri, amaçlarının ülkeyi çöküşten kurtarmak olduğunu belirterek, Kudüs'e ulaşmalarının yaklaşık 4 gün süreceğini ifade etti.

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