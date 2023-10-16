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        Haberler Dünya İsrail ordusundan Habertürk'e taciz ateşi

        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz ateşi

        İsrail askerleri, Habertürk ekibinden Çetiner Çetin ve kameraman Hakan Öztürk'ün Gazze sınırından görüntü almasına engel oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 12:31 Güncelleme: 16.10.2023 - 12:32
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        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
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        Hamas saldırıları sonrası İsrail ordusu bölgede gazeteci fark etmeksizin bölgede kuş uçurtmuyor.

        İsrail ordusu kara harekatına hazırlanırken bölgede kontrollerini artırdı.

        Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin ve kameraman Hakan Öztürk de sınırda yaşanan gelişmeleri yakından takip eden gazeteciler arasında yer alıyor.

        İsrail askerleri, Habertürk ekibinin Gazze sınırından görüntü almasına engel oldu. Askerler taciz ateşi ile bölgeden çekim yapılmasına engel oldu.

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