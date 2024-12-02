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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail ordusu: Lübnan'da bir grup Hizbullah mensubunu öldürdük | Dış Haberler

        İsrail ordusu: Lübnan'da bir grup Hizbullah mensubunu öldürdük

        İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir kilisenin yakınına gece düzenlediği saldırıda bir grup Hizbullah mensubunu öldürdüğünü açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 02:49 Güncelleme: 02.12.2024 - 02:50
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        İsrail ordusu: Lübnan'da bir grup Hizbullah mensubunu öldürdük
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        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, paraşütçü birliklerinin Lübnan'ın güneyinde bir kilisenin yakınında bir grup Hizbullah mensubu tespit ettiği öne sürüldü.

        Açıklamaya göre, İsrail ordusu paraşütçü birlikleri, Hizbullah mensubu olduğu belirlenen silahlı bir gruba ateş açarak öldürdü.

        İsrail ordusu, Lübnan ile yaptığı ateşkesi, anlaşmanın 5. gününde en az 11 kez daha ihlal etti. AA'nın haberine göre; İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği ilk günden itibaren başlayan ihlaller, ilk üç günde 38 kez tekrarlanmıştı. İsrail ordusu dün de 24 ihlalde bulunmuştu.

        Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

        Anlaşmanın ikinci maddesinde, "İsrail, Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.

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        #israil
        #Hizbullah
        #lübnan
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