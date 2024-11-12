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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail ordusu Gazze'nin güneyini vurdu: 10 Filistinli öldü | Dış Haberler

        İsrail ordusu Gazze'nin güneyini vurdu: 10 Filistinli öldü

        İsrail uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarına yakın bir yeri vurması sonucu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 02:00 Güncelleme: 12.11.2024 - 02:01
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        İsrail ordusu Gazze'nin güneyini vurdu: 10 Filistinli öldü
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        İsrail ordusu, Mevasi'de yerinden edilenlerin çadırlarının yakınında bulunan ve internet hizmeti verdiği için Filistinlilerin uğradığı bir kafeyi hedef aldı.

        AA'nın haberine göre; sağlık kaynakları ise söz konusu saldırıda 10 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #israil
        #gazze
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