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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail ordusu Gazze'de 3 hastaneyi hedef aldı | Dış Haberler

        İsrail ordusu Gazze'de 3 hastaneyi hedef aldı

        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 3 hastaneye düzenlediği saldırılarda bazı çocukların yaralandığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 01:51 Güncelleme: 04.11.2024 - 01:51
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        İsrail ordusu Gazze'de 3 hastaneyi hedef aldı
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        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Burş, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Kemal Advan, El-Avde ve Endonezya hastanelerini topçu ateşiyle hedef aldığını ifade etti.

        Hastanelere ateş açtığı bilgisini de paylaşan Burş, saldırılarda Kemal Advan Hastanesindeki elektrik jeneratörleri ile su tanklarının zarar gördüğünü ve yenidoğan ünitesindeki bazı çocukların yaralandığını söyledi.

        Hastanelerin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinden bir heyetin ziyareti sırasında hedef alındığına işaret eden Burş, İsrail'in sağlık sistemini çökerterek yeni bir durumu dayatmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

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        Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye ise yaralı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu bilgisini paylaştı.

        Her yerden üzerlerine kurşun ve top mermisi yağdığını ifade eden Ebu Safiyye, hastanede 19'u çocuk, 4'ü yenidoğan olmak üzere 120 hasta ve yaralı bulunduğunu aktardı.

        Öte yandan, El-Avde Hastanesi yönetimi yaptığı yazılı açıklamayla DSÖ ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinden, hastaneye tıbbi malzeme ve yakıt tedarikinde bulunmalarını istedi.

        Açıklamada, hastaneye 5 Ekim'den bu yana yakıt girmediği ve stokların tükenmek üzere olduğu, sağlık hizmetinin devam etmesi için acil ilaç, tıbbi malzeme, kan ünitesi, gıda ve suya ihtiyaç olduğu vurgulandı.

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        #israil
        #gazze şeridi
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