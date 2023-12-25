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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail Magazi Mülteci Kampı’nı vurdu: 70 ölü

        İsrail Magazi Mülteci Kampı’nı vurdu: 70 ölü

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Magazi Mülteci Kampı'nda sivillerin yaşadığı evlere düzenlediği hava saldırısında en az 70 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 00:25 Güncelleme: 25.12.2023 - 01:17
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        İsrail yine mülteci kampını vurdu! Çok sayıda ölü var
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        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Magazi Mülteci Kampı'nda nüfusun kalabalık olduğu bir yerleşim yerinde soykırım gerçekleştirdiğini kaydetti.

        Kudra, söz konusu saldırıda şu ana kadar 70 kişinin öldüğünü, bölgede çok sayıda ailenin bulunması nedeniyle ölü sayısının artma ihtimalinin olduğunu ifade etti.

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