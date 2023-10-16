İsrail-Lübnan sınırı ısındı! İsrail: Lübnan sınırında İsrail subayı öldürüldü
İsrail-Hamas saldırıları 11. gününde sürerken, İsrail-Lübnan sınırındaki yüksek gerilim devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan sınırında bir İsrail subayının öldürüldüğünü duyurdu
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İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyi, İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.
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İSRAİL: LÜBNAN SINIRINDA İSRAİL SUBAYI ÖLDÜRÜLDÜ
İsrail ordusu Lübnan sınırında tanksavar ateşi sonucu bir subayın öldüğünü açıkladı.
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Yedioth Aharonoth gazetesine göre, İsrail ordusu, 24 yaşındaki Teğmen Zvi Granot'un Nurit bölgesinde tanksavar ateşi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Hizbullah, dün yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güney sınırında İsrail'e ait 2 tankın güdümlü tanksavar füzeleriyle vurulduğunu, 5 askeri noktaya da silahlı saldırı düzenlendiğini duyurmuş, saldırıda "bazı İsrail askerlerinin öldüğü, bazılarının ise yaralandığı" iddia edilmişti.
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İSRAİL, LÜBNAN'IN GÜNEYİNİ VURDU
İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki hedefleri silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve helikopterlerle vurduğu bildirildi.
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Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Keferkila beldesinin batısında yer alan El-Avida Tepesi, İsrail'e ait SİHA ile bombalandı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.
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Güneydeki Cebel Balat bölgesi ile "Batı Şeridi" de İsrail helikopterleri tarafından hedef alındı.
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LÜBNAN'DAN İSRAİL'E TANKSAVAR FÜZESİ ATILDI
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan ilk olarak ülkenin kuzeyindeki Batı Celile bölgesine bağlı Şatula beldesine, ardından sınırdaki İsrail askeri karargahına tanksavar füzesi atıldığı belirtildi.
Buna karşılık İsrail ordusu, Lübnan'da füzelerin fırlatıldığı alanları bombaladığını duyurdu.
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Dün İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı’ndan yapılan açıklamaya göre Lübnan’dan düzenlenen saldırıda 40 yaşında bir İsrailli öldüğü açıklanmıştı.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.