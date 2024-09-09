İsrail Kabinesi, "gerilim" için toplandı

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İsrail devlet televizyonu KAN'nın Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisine dayandırdığı habere göre Netanyahu, Batı Şeria'daki gerilim başta olmak üzere bazı konuları ele almak için Güvenlik Kabinesi'ni topladı.

Netanyahu, toplantıda kabinesindeki bazı bakanların işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlara değindi.

KENDİSİNİN ONAYINI ALMADAN AKSA'DA GERİLİME YOL AÇMAMALARI GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİ Mescid-i Aksa'daki mevcut statünün değişmeyeceğine işaret eden Netanyahu, İsrailli bakanların kendisinin onayını almadan Aksa'da gerilime yol açmamaları gerektiğini ifade etti. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sık sık Mescid-i Aksa'ya yaptıkları baskınlarla bölgesel ve uluslararası tepkilere yol açıyor. Ben-Gvir, geçen ay yaptığı açıklamada "mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesine izin verdiğini" ileri sürmüştü. Netanyahu ise Mescid-i Aksa'nın statüsüyle ilgili bir değişiklik olmadığını söylemişti. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.