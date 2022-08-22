İsrail Başbakanı Yair Lapid, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde, "İran ile yürütülen nükleer müzakereler sonucu varılacak anlaşmaya bağlı kalmayacaklarını ve Tahran'ın nükleer kapasite elde etmemesi için her şeyi yapacaklarını" belirtti.
İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Lapid, Macron ile İran nükleer müzakerelerine ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
"BU ANLAŞMAYA BAĞLI KALMAYACAĞIZ"
İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönmesine ve İran'a daha fazla taviz verilmesine karşı olduklarını ifade eden Lapid, "İsrail, bu anlaşmaya bağlı kalmayacak ve Tahran'ın nükleer kapasite elde etmesini önlemek için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.
Lapid, İranlıların nükleer müzakerelere "ya al ya git biçiminde" yeni bir teklifle yaklaştığını Fransa Cumhurbaşkanı'na aktararak, İranlıların daha önceden nükleer programa ilişkin 2015'te imzalanmış Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) yeni maddeleri ekletmeye çalıştığını savundu.
İsrail Başbakanı, bu yeni anlaşmanın "İran'ın terör ağına güçlü yatırım akmasının ve ordusunu güçlendirmesinin önünü açacağını" vurguladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da İran'ın nükleer silah elde etmesinin önlenmesi konusuna bağlılığını vurguladığı ifade edildi.
ANLAŞMANIN GEÇMİŞİ
Anlaşma 2015'te P5+1 olarak bilinen BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında yapılmış, ABD Başkanı Donald Trump Mayıs 2018'de anlaşmadan çekilme kararı almış ve İran'a yönelik yeni yaptırımları devreye sokmuştu. Sonrasında ise İran anlaşmanın bazı taahhütlerini yerine getirmeme kararı almıştı.
İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında tekrar başlayan, Nisan 2021'den bu yana devam eden müzakerelerde sona gelinirken, müzakerelerin koordinatörlüğünü üstlenen Avrupa Birliğinin (AB) sunduğu taslak anlaşma metni sonrasında taraflar nihai anlaşmaya varma konusunda pozitif mesajlar vermişti.
* Haberin görseli AP'den servis edilmiştir.
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