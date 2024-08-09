İsrail'in son 24 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 60 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusunun Reyyan ailesine ait evi bombalaması sonucu bir Filistinlinin öldüğünü belirtti.

İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin Gazze'nin kuzeyi ve Gazze kentine düzenlediği saldırılarda toplam 26 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gazze kentinin merkezinde Şeldan ailesine ait evin İsrail ordusunca hedef alınması sonucu 5, Zeytun Mahallesi'ne yönelik saldırılarda 5 ve kentin doğusunda yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı ez-Zehra ve Abdulfettah Hammud okullarının hedef alınması sonucu 16 Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Han Yunus'ta el-Fecm ailesine ait evi hedef alarak 1 Filistinli kadının, Ahmed ailesine ait evi hedef alarak da 6 Filistinlinin yaşamını yitirmesine sebep oldu.

Ölenlerin 8'inin Bureyc Mülteci Kampı'nda bombalanan Ebu Zeyd ailesinden olduğu, 3'ünün Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği, 15'inin ise yine Bureyc'te bir yerleşim yerine düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail hükümetinin, bu katliamları savunmasız sivilleri yok etme, yerinden etme ve korkutma amacıyla gerçekleştirdiği vurgulandı.

Açıklamada, faşist işgal ordusunun barınma merkezlerinde gerçekleştirdiği katliamların ve "Ez-Zehra" ile "Abdulfettah Hamud" isimli okullara düzenlediği saldırıların, 10 aydır devam eden savaş suçları serisinin bir parçası olduğu ifade edildi.

Hamas'tan, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı "Ez-Zehra" ve "Abdulfettah Hamud" adlı 2 okulun bombalanmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 699 Filistinli öldü, 91 bin 722 kişi yaralandı.

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Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.