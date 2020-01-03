03 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İsrail, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'ye yönelik suikastının ardından alarm durumuna geçti.
Başbakan Benjamin Netanyahu, gelişmelerin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Atina'dan İsrail'e döndü.
Savunma Bakanı Naftali Bennett de, Tel Aviv'de kuvvet komutanlarıyla acil toplantı gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Israel Katz, İran'dan topraklarına yönelik gerçekleştirilecek her türlü saldırıyla misliyle karşılık vereceklerini vurguladı.
Yerel basında çıkan haberlere göre İsrail, İran'dan gelecek olası saldırılara karşı ilk olarak Golan Tepeleri'ndeki kaya merkezini kapattı.
Daha önce de Suriye'den atılan füzelere hedef olan Hermon Dağı Kayak Merkezi'nin bugün ziyaretçilere kapatıldığı duyuruldu.
NEW YORK'TA ALARM
New York Belediye Başkanı Bill De Blasio da, Süleymani suikastının ardından New York polisi olası saldırılara karşı güvenlik önlemlerini artırdığını açıkladı.
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