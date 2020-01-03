HABERTURK.COM / AA

Irak devlet televizyonunun haberinde, "Haşdi Şabi basın kaynaklarına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani Bağdat'ta havalimanı yolunda araçlarına yönelik saldırıda öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

PENTAGON DOĞRULADI

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Irak medyasında yer alan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü haberini doğruladı.

AA'nın haberine göre; Irak yönetimi, Bağdat Havalimanı ve çevresine füze saldırı düzenlendiğini, ölü ve yaralılar bulunduğunu açıklamıştı. Ardından saldırıyla ilgili 8 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

HAŞDİ ŞABİ SORUMLULARI DA ÖLDÜRÜLDÜ

Irak’ın başkentinde havalimanına yapılan füzeli saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri’nin de öldürüldüğü bildirildi.

Yerel medya haberlerine göre, Bağdat Havalimanı’na atılan füzelerden birisi Cabiri'nin yurt dışından gelen konuklarıyla birlikte içinde bulunduğu aracı hedef aldı. AA'nın haberine göre; Cabiri ve aracındaki konukları saldırı sırasında hayatını kaybetti.

Ebu Mehdi el-Mühendis

BAĞDAT HAVALİMANI’NA SALDIRI

Irak yönetimi, Bağdat Havalimanı’na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini ve yaralılar olduğunu açıklamıştı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Havalimanı’na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği doğrulandı.

Açıklamada, söz konusu saldırıda iki sivil aracın yandığı, ölü ve yaralıların olduğu da kaydedildi.

Öte yandan, Bağdat Havalimanı çevresine yapılan saldırıya ilişkin sosyal medyada bazı görüntüler yayınlandı. Görüntülerde yoldan geçen sivillere ait araçların yandığı anlar yer aldı.

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

ABD’nin 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından Afganistan ve Irak operasyonlarını müteakip İran’da adını en sık duyuran kişilerden biri Kasım Süleymani olmuştu. Öyle ki onun adı muhafazakâr kanatta zaman zaman, 2021 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için dahi geçiyordu.

Süleymani, 11 Mart 1957’de İran’ın güneydoğu eyaleti Kirman’ın Afganistan sınırına yakın dağlık bir bölgesinde, aşiret yapılarının hâkim olduğu Rabord Köyü'nde doğdu. 1979’daki İran Devrimi'nin ardından Devrim Muhafızları adına yürütülen çalışmalara katıldı. 2003’te ABD’nin Irak’ı işgalinde önce bölgede ABD karşısında mücadele veren İranlı gruplara liderlik etmesi sonrasında Suriye’de de benzer yapılarda yer alması başta ABD olmak üzere batılı kamuonun dikkatlerini üzerinde topluyordu.

İsrail-Lübnan arasında yaşanan çatışmalar döneminde de dünya kamuoyu Süleymani’nin adını sıkça duyuyordu. Dolayısıyla Süleymani, Ortadoğu’da İran’ın resmi olmayan gücü olarak tanımlanıyordu. Son olarak da Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği'ne baskın emrini Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani’nin verdiği belirtiliyordu. ABD’nin Pazar günkü bombardımanında en yakınındaki ismin öldürülmesi Süleymani’ye mesaj olarak yorumlanmıştı.

Zira Süleymani'ye en yakın isimlerden 45. Bölük komutanı Ebu Ali Hazali’nin hedef alınmasının ona direkt mesaj olduğu değerlendirilmişti. Öte yandan baskından hemen önce, Tahran ve Bağdat arasındaki sivil yolcu uçağı trafiğinde artış kaydedildiği ve bir günde 10 iran yolcu uçağının Irak’a iniş yaptığı iddia edildi. Büyükelçiği basan grupların da duvarlara ‘(Kasım) Süleymani liderim’ ibaresini yazdığı ifade ediliyordu.