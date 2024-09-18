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        Haberler Dünya İsrail'in Hizbullah mensupları üzerinde patlattığı çağrı cihazları mercek altında | Dış Haberler

        İsrail'in Hizbullah mensupları üzerinde patlattığı çağrı cihazları mercek altında

        Lübnan hükümeti, Lübnan Sağlık Bakanlığının 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladığı olayın arkasında İsrail olduğunu iddia ederken olayın ardından, patlayan çağrı cihazlarının durumu da merak konusu oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 01:06 Güncelleme: 18.09.2024 - 01:06
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        Lübnan'da çok sayıdaki Hizbullah mensubunun üzerinde infilak ettirilen çağrı cihazlarına nasıl patlayıcı işlevi verildiği merak edilirken cihazların menşeleri de tartışılmaya başladı.

        Lübnan hükümeti, Lübnan Sağlık Bakanlığının 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladığı olayın arkasında İsrail olduğunu iddia etti.

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        Olayın ardından, patlayan çağrı cihazlarının durumu da merak konusu oldu.

        Konuyla ilgili sosyal medyaya yansıyan ve Hizbullah mensuplarının kullandığı iddia edilen 3 modelin ismi yoğun etkileşime girdi.

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        Buna göre, söz konusu çağrı cihazı modellerinin ikisi ABD, biri ise Tayvan menşeli şirketler tarafından üretilmiş ürünler.

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        Cihazlardan biri, ABD menşeli ve 1900'lerin başından bu yana telefon ve diğer iletişim cihazlarını üreten Motorola'ya ait.

        Ancak olayın yaşandığı günün akşamına kadar, Hizbullah mensuplarının üzerinde patladığı veya hasar aldığı teyit edilmiş, doğrudan Motorola markası görünen çağrı cihazlarının görselleri sosyal medyada dolaşıma girmedi.

        Yine Motorola'ya bağlı "Teletrim" markalı cihaz paylaşımları yapılmasına karşın bu görsellerin sağlam cihazlara ait olduğu fark edildi.

        Sosyal medyada paylaşılan son cihaz ise Tayvan menşeli "Apollo Gold" şirketi tarafından üretilen ve Hong Kong menşeli "Apollo Systems HK" şirketi tarafından satılan "Gold Apollo Rugged Pager AR924" model ürün.

        Paylaşımlarda parçalanmış ancak model bilgileri okunabilen Apollo marka çağrı cihazlarının görselleri yer aldı.

        Apollo Systems HK, resmi internet sitesinde, dijitalleşen sağlık sektörü ve bakım tesislerinde olmak üzere dünya çapında birçok sektöre çağrı cihazı ve iletişim sistemleri sağladığını belirtiyor.

        Şirket ayrıca, sağlık çalışanları, müşteriler ve yöneticilere uluslararası alanda güvenilir iletişim, sistem tasarımı ve ağ destekli çözümler sunduğunu bildiriyor.

        Öte yandan söz konusu şirketler, bu cihazlarının satışını cep telefonları ve internetin yaygınlaşması nedeniyle uzun süre önce durdurdu. Buna karşın bu modellerin ikinci el satışları olduğu görülüyor.

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        #çağrı cihazları
        #lübnan
        #haberler
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