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        Haberler Dünya İsrail'in Han Yunus'taki sözde güvenli bölgeye üç gündür düzenlediği saldırılarda 129 Filistinli öldü | Dış Haberler

        İsrail'in Han Yunus'taki sözde güvenli bölgeye üç gündür düzenlediği saldırılarda 129 Filistinli öldü

        Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in Han Yunus kentinde "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgeye son 3 günde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 129'a yükseldiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 22:47 Güncelleme: 24.07.2024 - 22:47
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        3 günde 129 Filistinli öldü
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        Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, İsrail'in Han Yunus kentine son 3 günde düzenlediği saldırılarda 129 kişinin öldüğü, 416 Filistinlinin yaralandığı 44 kişinin de kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

        Açıklamada, yaralılardan 100'ünün henüz hastanelere sevk edilmediği kaydedildi.

        İsrail saldırılarında 237 ev ve bina hasar görürken, 22 ev de sakinleri içerisindeyken bombalandı.

        İsrail ordusunun, Han Yunus'ta Selahaddin Caddesi üzerinde hareket eden her şeyi hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, yaralılara ve cansız bedenlere ulaşmanın engellendiği belirtildi.

        İsrail'in, zorla yerinden etme başta olmak üzere çok sayıda insanlık suçu işlediği, bu durumun yüz binlerce hasta, hamile, çocuk, yaşlı ve özel ihtiyacı olan kişinin hayatını tehdit ettiği ve onları ölümle karşı karşıya bıraktığı vurgulandı.

        Hükümetin Medya Ofisi, uluslararası topluma ve tüm dünya ülkelerine "bu utancı, suçları, katliamları derhal ve acilen durdurma" çağrısında bulundu.

        İsrail ordusunun daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği kentin doğu bölgelerine yoğun saldırıları devam ediyor.

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        #Han Yunus
        #israil ordusu
        #haberler
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