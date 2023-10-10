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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! Hava saldırılarının yanı sıra denizden de vurmaya başladı!

        İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! Hava saldırılarının yanı sıra denizden de vurmaya başladı!

        Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar 4. gününde devam ederken, Gazze'ye yönelik saldırılar gece boyu sürdü. İsrail, hava saldırılarının yanı sıra denizden de Gazze'yi vurmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 08:43 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:16
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          İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları gece saatlerinde de sürdü.

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          İsrail uçakları Gazze'nin Han Yunus kentini gece saatlerinde vurmaya devam etti.

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          Diğer yandan İsrail donanmasına ait hücum botlarının, Akdeniz kıyısındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini ve Han Yunus kenti sahilindeki yerleşim yerlerini denizden vurduğu bildirildi.

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          Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail hücum botlarından kentin sahil kesimlerine onlarca roket atıldı.

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          Akdeniz kentlerinden Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının gece boyu aralıksız hava saldırıları sürerken, bu kez şehrin orta kesimleri ve Han Yunus kenti sahil kesimlerindeki yerleşim yerleri denizden atılan roketlerin hedefi oldu.

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          Can kaybı, yaralılar ya da maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        İsrail-Hamas çatışmasında 4. gün: Gazze'de elektrik, su yok!
        İsrail-Hamas çatışmasında 4. gün: Gazze'de elektrik, su yok! Haberi Görüntüle
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