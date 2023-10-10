İsrail-Hamas çatışmasında 4. gün: Gazze'de elektrik, su yok, can kaybı artıyor!

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Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlatmasının İsrail'in Gazze Şeridi'ne doğru başlattığı "Demir Kılıçlar" operasyonu sürüyor.

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GAZZE'DE SU VE ELEKTRİK YOK İsrail tarafından dün yapılan açıklamada Gazze Şeridi'nin, ablukaya alınacağı elektrik, yiyecek, yakıt akışının kesileceği bildirilmişti. İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne giden su akışının kesildiğini söyledi. İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre Bakan Katz, İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden su borularındaki su akışının durdurulduğunu belirtti. Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek Haberi Görüntüle Katz, "İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak” ifadesini kullanmıştı. REKLAM

İSRAİL VE FİLİSTİN'DE CAN KAYBI ARTIYOR İsrail ordusunun, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırıları sırasında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704'e yükseldiği bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ve Batı Şeria'daki olaylarda yaşamını yitirenlerin sayılarını güncelledi. Açıklamada, 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere ölenlerin sayısının 704'e yükseldiği, yaralıların sayısının ise yaklaşık 4 bin olduğu kaydedildi. Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 900'ü geçtiği açıklandı. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 157'isi ağır toplam 2616 İsrailli de yaralandı.

HAMAS'TAN İSRAİL İLE OLASI ATEŞKES AÇIKLAMASI Üst düzey Hamas yetkilisi Moussa Abu Marzouk, Al Jazeera ile yaptığı görüşmede, Hamas'ın "hedeflerine ulaştığı" için İsrail ile olası bir ateşkes konusunda görüşmelere açık olduğunu söyledi. REKLAM

İSRAİL VE LÜBNAN'DAN KARŞILIKLI SALDIRI İsrail ordusu, Lübnan tarafından İsrail topraklarına yapılan havan saldırısına karşılık verildiğini duyurdu. İsrail Ordu Sözcülüğü yaptığı açıklamada, Lübnan'dan İsrail topraklarına bir dizi havan topu atıldığını belirtti. Saldırıya topçu atışıyla karşılık verildiği aktarılan açıklamada, olayda İsrail tarafında yaralanan olmadığı kaydedildi. İsrail ordusu, gün içinde Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü duyurmuş ve ardından sınır bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

HAMAS: UYARI YAPILMADAN VURULAN HER EV İÇİN İSRAİLLİ BİR REHİNEYİ İNFAZ EDECEĞİZ Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'i, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde uyarı yapmadan vurduğu her ev için, ellerindeki İsrailli bir kişiyi infaz etmekle tehdit etti. REKLAM Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze Şeridine yönelik saldırılarda "sivil yerleşim yerlerini faşist ve barbarca bombardımana tuttuğunu" belirtti. *Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.