Habertürk'ten Sena Alkan, Kudüs, Zeytindağ bölgesinden son durumu aktardı

REKLAM advertisement1

Habertük ekibinden Sena Alkan ve Emre Altun, Doğu Kudüs'ün Zeytindağ bölgesinden son durumu aktardı.

Alkan Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını şöyle yanıtladı

SİREN SESLERİYLE ROKET SALDIRISI ALTINDA

Ben Gurion Havalimanı'nda pasaport kontrolüne geldiğimde derin bir şok gördüğümü söyleyebilirim. Tel Aviv'de bir polis yetkili 'Bir savaş, bir çatışma bunu anlarım ama rehineler var bunu anlayamıyorum, çok üzülüyorum' dedi. Bir 10-15 dakika sonrasında siren sesleriyle birlikte Hamas'tan bir roket saldırısı geldi. Pistin yakınlarına düştü. Biz Tel Aviv'de biraz turladık. Roketin düştüğü noktaya geldi. Daha sonra Kudüs'e geldik. Kudüs'te de siren sesleri karşıladı bizi. Şu an Kudüs sakin. Zeytindağı'ndayım. Hemen arkamda bütün ihtişamı ve kutsiyetiyle Kubbetü's-Sahra ve Mescid-i Aksa bulunuyor. Burası şu anda sakin. Tel Aviv'den Kudüs'e gelirken yollarda güvenlik önlemleri en üst düzeyde. Kudüs'te hayat biraz akıyor. Biz şimdi Doğu Kudüs'teyiz.

Hamas’ın saldırılarından ve İsrail’in savaş ilanından 48 saat sonra İsrail’deyim.



Kameraman arkadaşım Emre Altun ile havalimanına indikten 10 dakika sonra roket saldırısı nedeniyle sığınaklara doğru alındık. pic.twitter.com/zxOJThpn3k — Sena Alkan (@senaalkan) October 9, 2023

REKLAM

"MUAZZAM BİR ZAAFİYETİN DEĞERLENDİRMESİ"

Bu yayını yaparken Gazze abluka altında, ağır bombardıman altında. Elektrik, su yok. İsrail bir domatesi bile kılı kırk yararak geçiriyordu. İsrail, son 1 yılda ilerleme vardı, çok fazla çalışma izni verilmişti, bir yandan da Hamas sakindi, biz en azından öyle düşünmüştük diyorlar. Muazzam bir zafiyet olduğuna dair değerlendirmeler yapılıyor. Netanyahu'nun aşırılıkçılarla kurduğu koalisyonun zayıf olduğu, yargı reformuyla çok fazla uğraştığı için böyle bir güvenlik zafiyetine neden olduğu değerlendirmeleri var. İsrail istihbarıt hadi bunu kaçırdı ama ABD istihbaratı nasıl kaçırdı? Bundan sonra bölgeyi ne bekliyor? Bölge insanları, Gazze'yi ne bekliyor? 2 milyondan fazla insan yaşam mücadelesi veriyor. Medikal ekipmanlara nasıl ulaşacaklar? Gazze'nin içine rehin olarak getirilen İsrailliler ne olacak? Acaba bir esir takası olabilir mi? Hamas 'şayet vurursanız kendi vatandaşlarınızı da vuracaksınız' diyor.

"KUDÜS'TE HAYAT AKMAYA DEVAM EDİYOR"

Lübnan sınırında da sızma ve çatışmalar var. Tankların oraya doğru hareket ettiğine dair haberler var. Orada bir işaret fişeğiyle her şey değişebilir. Bölgede o kadar çok soru var ki? Dün takip ettiğim BM olağanüstü toplantısında Filistin temsilcisinin 'Hala bir yol var' sözü aklıma geliyor ama o yol nereden nasıl geçiyor, onun da yanıtı şu an için yok? Bulunduğum yer sakin. Burada bir görünmez sınır var gibi. Bir Yahudi taksici ile buraya kadar gelirseniz, 'bir yerden sonrasını bugün için devam edemeyeceğim' deyip bıraktı. İsrail savaşta olduğu için bunu kendileri için güvenlik riski oluşturacağını düşünüyor. Güvenlik önlemleri üst düzeyde. Hayat bir yandan akıyor. Burası Tel Aviv'e göre daha hareketli denilebilir. Kudüs olanca hareketliliğiyle akıyor.

"TEL AVİV'İN SESSİZLİĞİ SAVAŞI YANSITIYOR"

Sena Alkan ve kameraman Emre Altun daha sonra Tel Aviv'den izlenimlerini aktarmaya devam etti.

Alkan şöyle konuştu:

Tel Aviv'e birkaç kere geldim. Bu kadar sakin hiç görmedim. Normalde bizim bulunduğumuz yerde insanların hareketli olması gerekiyordu. Netanyahu'nun açıklamaları vardı. 'Hamas savaş istedi, istediğini alacak' dedi. Bazı silahlı Hamas mensuplarının, militanlarının hala içeride olduğunu söyledi. Muhalif liderlere bir ohal koalisyonu, hükümeti kurmaya dönük çağrı yaptı. 'Hamas'ı biliyorduk, şimdi dünya öğrendi' dedi. ABD'nin uçak gemisine değindi. 'Mısır esasında Netanyahu'ya bilgi verdi ama bunları dinlemedi' iddiası vardı. Netenyahu bu iddiaları reddetti. Bir yandan da Hamas'tan gelen açıklamalar oldu. 'Biz ateşkesi konuşmaya hazırız' diyorlardı. Tel Aviv, Ortadoğu'da çok canlı bir noktaydı. Sokaklar sakin. Bu sessizlik sabah da, öğlen de böyleydi. Tam bir savaş halini yansıtan bir sesizlik var. Gazze Şeridi'nde ağır bombardıman devam ediyor. Kadın, çocuklara ait gelen görüntüler insanın yüreğinin derinliklerini yakıyor. Kudüs, Tel Aviv'e göre çok daha hareketliydi. Bugün sokakta gördüğüm kişilerle konuşma fırsatı buldum. 1 saat önce sokakta birisiyle sohbet ettim. 'Bu rehineler, yaşananlar insanlığa karşı suç, barış için ümidimi koruyorum ama şoku atlatamıyoruz' diye konuştu.