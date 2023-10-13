İsrail'in Gazze sınırında tank hareketliliği
İsrail-Hamas çatışmaları yedinci gününde devam ederken İsrail'in kara operasyonu hazırlıkları sürüyor. Dün akşam saatlerinde İsrail ordusuna ait çok sayıda tankın sınıra yakın bölgedeki hareketliliği dikkati çekti
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7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken İsrail ordusunun kara operasyonu hazırlıkları devam ediyor.
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Gazze Şeridi'ne 7 gündür saldırılarını sürdüren İsrail ordusuna ait çok sayıda tankın sınıra yakın bölgedeki hareketliliği dikkati çekti.
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Üzerinde İsrail bayrakları asılan tanklar, bölgede bilinmeyen noktaya doğru hareket etti.
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Diğer yandan, İsrail bu sabah saatlerinde Birleşmiş Milletler'den 1.1 milyon Filistinlinin 24 saat içinde Gazze'den tahliye edilmesini talep etti.
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İsrail'in BM'ye çağrısı ve sınırdaki hareketlilik kara operasyonunu ihtimalinin güçlendiği şeklinde yorumlandı.
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İsrail ordusu tarafından dün yapılan açıklamada da kara operasyonu için hazırlandıklarını ancak zamanına karar vermedikleri ifade edildi.
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