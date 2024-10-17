Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'de sivillerin sığındığı BM okulunu bombalaması sonucu 22 kişi öldü | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze'de sivillerin sığındığı BM okulunu bombalaması sonucu 22 kişi öldü

        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki bir okulu bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 22 Filistinli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 15:43 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'den okula saldırı: 22 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Cibaliya Mülteci Kampı'nda BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki Ebu Hasan Okulu'nu bombaladı.

        Yerinden edilen sivillerin sığındığı okula düzenlenen saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 22 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

        İsrail saldırısı nedeniyle okul bahçesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlarda yangın çıktı.

        Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralıların bazıları, bölgedeki Kemal Advan ve El-Avde hastanelerine nakledildi.

        Sağlık ekipleri, İsrail'in bombaladığı okuldaki kişilere ulaşmakta zorluk çekiyor.

        REKLAM

        Hamas okulu savaşmak amacıyla kalkan olarak kullandığı iddiasını reddederken, İsrail ordusu yerinden edilmiş insanlar için bir sığınak olarak hizmet veren okulun içinde Hamas ve İslami Cihad üyelerinin bulunduğunu ve onları hedef aldıklarını öne sürdü.

        İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyini 13 gündür kuşatma altında tutarak bölge halkını göçe zorluyor.

        İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

        İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı.

        Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

        İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

        Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

        REKLAM

        İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyurulmuştu.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 438 Filistinli öldü, 99 bin 246 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Babasıyla kavga etti! Polislere ateş açtı!
        Babasıyla kavga etti! Polislere ateş açtı!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bütçe ayık kaldı
        Bütçe ayık kaldı
        Üçlü savunma planı!
        Üçlü savunma planı!
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        HIV'de korkutan artış!
        HIV'de korkutan artış!
        Temizlik yapıyordu! Baza üzerine devrildi!
        Temizlik yapıyordu! Baza üzerine devrildi!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Güney Kore'de yalnızlığın ilacı köpekler
        Güney Kore'de yalnızlığın ilacı köpekler
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Habertürk Anasayfa