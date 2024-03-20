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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'de Şifa Hastanesi çevresine düzenlediği saldırılarda onlarca kişi öldü ve yaralandı

        İsrail'in Gazze'de Şifa Hastanesi çevresine düzenlediği saldırılarda onlarca kişi öldü ve yaralandı

        İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi çevresine iftar saatinde düzenlediği yoğun saldırılar sonucu onlarca kişi öldü ve yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 22:38 Güncelleme: 20.03.2024 - 22:38
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        İsrail'den Gazze'de 'iftar' saldırısı
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        İsrail güçleri, iftar saatinde Gazze kentinin batı kesiminde yer alan Şifa Hastanesi çevresine yoğun top atışıyla saldırılar düzenledi.

        Bölgenin birçok yerinde yangınlara sebep olan saldırılar sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

        İsrail saldırılarından kaçan yüzlerce Filistinli de Gazze kentinin doğusundaki et-Tuffah, ez-Zeytun, eş-Şucaiye ve el-Sabra mahallelerine sığındı.

        Şifa Hastanesi'ne yakın konut olarak kullanılan birçok bina da İsrail ordusunun saldırılarıyla kullanılamaz hale geldi.

        İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü bölgede, sokaklarda çok sayıda cansız bedenin olduğu ve binlerce insanın da bölgede mahsur kalmış durumda olduğu kaydedildi.

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        Şifa Hastanesi ve muhitinde mahsur kalan Filistinliler, yiyecek ve içecek bulamadıklarını belirtiyorlar.

        İsrail: Şifa Hastanesi'ne saldırılarla müzakerelerde Hamas'a baskı kurmaya çalışıyoruz

        Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Şifa Hastanesi'ne saldırılarla müzakerelerde Hamas'ın üzerine baskı kurmaya çalıştıklarını savundu.

        İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, beraberindeki komutanlarla birlikte Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'nde durum değerlendirmesi yaptı.

        Halevi, saldırılarda “Hamas liderliğini vurmak ve müzakerelere baskı yapmak” olmak üzere iki konuda başarılı olduklarını iddia ederek, saldırıların ve liderlerini hedef almanın Hamas’a baskı yapmak ve müzakereleri baskı altına almak açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

        Hamas’ın Şifa Hastanesi’ni komuta merkezine çevirdiğini iddia eden ve üst düzey isimlerini hedef almak için operasyon düzenlediklerini söyleyen Halevi, “Mahkumları tercih ediyoruz, onlar sorguda önemli kartlar.” ifadesini kullandı.

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