Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'de Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 10 kişi öldü | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze'de Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 10 kişi öldü

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, İsrail ordusu Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na bir kez daha saldırı düzenledi. Saldırıda 10 kişinin öldüğü bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 10:53 Güncelleme: 16.09.2024 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail Gazze'de mülteci kampına saldırdı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

        Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun kamptaki bir evi bombaladığı belirtildi. Saldırıda 10 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Görgü tanıklarının aktardığına göre, ölenler arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.

        İsrail savaş uçaklarınca vurulan evin tamamen yıkıldığı, sivil savunma ekiplerinin enkaz altında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 206 Filistinli öldü, 95 bin 337 kişi yaralandı.

        Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        TIR ve servis minibüsü çarpıştı! Ölenler var!
        TIR ve servis minibüsü çarpıştı! Ölenler var!
        Galatasaray'da sponsorluk tartışması!
        Galatasaray'da sponsorluk tartışması!
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        1949'dan bu yana en güçlü tayfun!
        1949'dan bu yana en güçlü tayfun!
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Meteoroloji'den uyarı! Bu saatlere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den uyarı! Bu saatlere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Okul çağındaki çocuklarda "ekran süresi" uyarısı
        Okul çağındaki çocuklarda "ekran süresi" uyarısı
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        İlk özel uzay yürüyüşü sona erdi
        İlk özel uzay yürüyüşü sona erdi
        Babası annesini öldüren oğul, babasına saldırdı
        Babası annesini öldüren oğul, babasına saldırdı
        Uzayda 'mahsur kalan' astronotların bir günü nasıl geçiyor?
        Uzayda 'mahsur kalan' astronotların bir günü nasıl geçiyor?
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Habertürk Anasayfa