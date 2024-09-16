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        Haberler Dünya 1949'dan bu yana en güçlü tayfun! Şanghay'da binlerce kişi tahliye edildi | Dış Haberler

        1949'dan bu yana en güçlü tayfun! Şanghay'da binlerce kişi tahliye edildi

        Çin'in en büyük şehri Şanghay'da etkili Bebinca Tayfunu nedeniyle 400 bini aşkın kişi tahliye edildi. Yetkililer, bunun 1949'dan bu yana şehirde etkili olan en güçlü tayfun olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 09:55 Güncelleme: 16.09.2024 - 09:55
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          Çin'in en büyük şehri Şanghay'da etkili olan Bebinca Tayfunu nedeniyle 400 bini aşkın kişi tahliye edildi. Yetkililer bunun 1949'dan bu yana Şanghay'ı vuran en güçlü tayfun olduğunu belirtti.

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          Şanghay'da ve komşu şehirlerde uçuşlar, feribotlar ve tren seferleri askıya alındı. Şanghay'daki havalimanlarında yüzlerce uçuş iptal edilirken, Şanghay'ın yaklaşık 170 kilometre güneybatısındaki Hangzhou'da yetkililer de 180'den fazla uçuşu iptal etmeyi planlıyor.

           

           

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          Yerel medya 414 binden fazla insanın tahliye edildiğini bildirdi.

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          25 milyon nüfuslu Şanghay, genellikle Çin'in daha güneyine ulaşan güçlü tayfunlardan nadiren etkileniyor.

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          Diğer yandan, Vietnam'ın kuzeyini etkisi altına alan Yagi Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısının 230'a çıktığı bildirildi.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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