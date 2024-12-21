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        Haberler Dünya İsrail hastaneye saldırdı | Dış Haberler

        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı

        İsrail, Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor. Son düzenlenen hava saldırılarından birinde Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi hedef alındı. Hastane müdürü yaptığı açıklamada yenidoğan servisi dâhil olmak üzere hastanenin büyük bir saldırıya maruz kaldığını aktardı. Saldırı sonucunda hastane büyük hasar aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 23:22 Güncelleme: 21.12.2024 - 23:22
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        İsrail hastaneye saldırdı
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        Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinin müdürü Husam Ebu Safiyye, İsrail tarafından "eşi görülmemiş" bir saldırıya maruz kaldıklarını ve bu saldırıda hastanenin ağır hasar gördüğünü açıkladı.

        Ebu Safiyye, gazetecilere gönderdiği sesli mesajında, hastanenin tank mermileri ve kurşunlarla doğrudan hedef alındığını belirterek, "Bu saldırılar, duvarları delip çocuk ve yenidoğan servisleri dahil olmak üzere birçok bölümü ciddi şekilde tahrip etti." dedi.

        "Hastaneye ve doktorlara karşı daha önce görülmemiş bir saldırı var. Doktorlar bir noktada toplanmak zorunda kaldı ve şu an anormal bir saldırıyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullanan Ebu Safiyye, duvarları delen mermilerin ciddi hasara yol açtığını vurgulayarak, uluslararası toplumu yaşananlardan sorumlu tuttu.

        Gazze Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da "Hastane, şu anda daha önce benzeri görülmemiş bir yoğunluk ve şiddetle bombalanıyor." ifadelerine yer verildi.

        Bakanlık, saldırıların bombalar ve tank ateşiyle gerçekleştirildiğini belirterek, "Dünyayı bu olaylardan sorumlu tutuyoruz ve acılarımız karşısında sorumluluk üstlenmelerini talep ediyoruz." çağrısında bulundu.

        Açıklamada, "Dünya, sağlık sistemini korumakta sessiz ve çaresiz kalamaz. Herkesin gözü önünde saldırıya uğruyoruz ve dünya buna rağmen sessiz kalıyor." ifadeleri kullanıldı.

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