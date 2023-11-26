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        Haberler Dünya İsrail hapishanelerindeki en eski tutuklu kadın Cibali, Hamas ile İsrail arasındaki esir takasında serbest kaldı "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"

        İsrail hapishanelerindeki en eski tutuklu kadın Cibali, Hamas ile İsrail arasındaki esir takasında serbest kaldı

        İsrail ile Hamas arasındaki esir takası kapsamında serbest kalan Filistinli en eski tutuklu kadınlardan Meysun Musa el-Cibali, İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadınların 7 Ekim'den sonra zor günler geçirdiklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 12:12 Güncelleme: 26.11.2023 - 13:17
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        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
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        İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerindeki 33'ü çocuk 6'sı kadın 39 Filistinli esir gece saatlerinde serbest bırakıldı.

        AA'da yer alan habere göre İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde 1995'te dünyaya gelen Cibali, 29 Haziran 2015'te kent yakınlarındaki bir kontrol noktasında İsrailli bir kadın askeri yaralama suçundan tutuklanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        İsrail hapishanelerindeki en eski tutuklu kadın olarak bilinen Cibali, özgürlüğüne kavuşmasının ardından AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

        İsrail'in 7 Ekim'den itibaren hapishanelerdeki Filistinli tutuklulara farklı davranmaya başladığına işaret eden Cibali, "İsrail makamları, 7 Ekim'den sonra Filistinli tutuklu kadınları her şeyden mahrum bıraktı. Kadınlar darp ve gaz bombalarına maruz kalmalarının yanı sıra tek kişilik hücrelere konuldular." dedi.

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        Kadın mahkumların daha fazla baskıyla tehdit edildiklerini kaydeden Cibali, "Hatta gardiyanlar, Filistinli tutuklulara istediklerini yapabilecekleri yönünde yetki aldıklarını söylediler." diye konuştu.

        Serbest bırakılan Filistinli kadın, dışarıda yaşananlar konusunda fazla bilgi alamadıklarını ifade ederek, "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık." dedi.

        Cibali, kendilerine gönderilen yemeklerin dahi kısıtlandığını vurgulayarak, 80 kadın esir için 10 kişilik yemek gönderildiğini dile getirdi.

        Hapishanede lisans diplomasını almayı başardığını söyleyen Cibali, büyük hayalleri olduğunu belirterek, eğitim hayatını sürdürmeyi hedeflediğini kaydetti.

        Filistinli genç kadın, İsrail Gazze saldırılarında çoğu çocuk ve kadın binlerce kişinin öldürülmesine dair ise "Kana bulanmış bu kadar ağır bir bedelle hapishaneden çıkmak istemezdik." ifadelerini kullandı.

        Cibali ve 30'dan fazla Filistinli esir, İsrail hapishanelerinden serbest bırakıldıktan sonra Batı Şeria'nın El-Bire kentinde yüzlerce kişi tarafından karşılandı.

        Karşılamaya gelen Filistinliler, Filistin bayraklarının yanı sıra Hamas ve Fetih hareketlerinin bayraklarını taşıdı.

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        İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti

        Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

        Şu ana kadar abluka altındaki Gazze Şeridinden 26 İsrailli kadın, çocuk, İsrail hapishanelerinde tutuklu 78 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

        Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında İsrail hapishanelerinden dün ikinci aşamada serbest bırakılan 39 Filistinli esirin isimleri yayımlandı.

        Filistinli Esirler Cemiyetinden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, serbest bırakılanlar 2005 ile 2007 doğumlu, 6'sı kadın 33'ü çocuk.

        Paylaşılan listedeki esirlerin isimleri şöyle sıralanıyor:

        Çocuklar

        Enver Safi Ata / Ramallah

        Ömer Muhammed Abdurrahim Şuveyki / Kudüs

        Muhammed Yasin Teysir Sabah / Beytullahim

        İbrahim Velid Taamra / Beytullahim

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        Ahmed Ali Muhammed Sabah / Beytullahim

        İbrahim Samir Sabah / Beytullahim

        Murad Fuad Abdullatif / Ramallah

        Ahmed Velid Muhammad Haşşan / Cenin

        Şakir Ali Salim Ballut / El Halil

        Vail Bilal Şakir / Nablus

        Tarık Ziyad Abdurrahim Davud / Kalkilya

        Abdurrahman Muhammad Salih Havrani / Kalkilya

        Muruh Yasir Ratib Huzemiyy / Kabatiya

        Abdulhadi İsam Muhammed Kamil / Beytullahim

        Saddam Emced Macid / Beytullahim

        Cihad Tevfik Cihad Yusuf / Ramallah

        Muhammed Eymen Abdurrahman Uveysi/ Nablus

        İzzeddin Anan Hasan Sudani / Nablus

        Mustafa Mazin Hüseyin Şehade / Kudüs

        Şadi Muhammed Dib Ebu Adi / Ramallah

        Yasin Ömer Ebu Hanefiyye / Eriha

        Yusuf Mahmud Salim Sebbatin / El Halil

        Abdulkerim Enver Dahir es-Sadi / Cenin

        Muhammed Tarık Selim Havaşin / Cenin

        Samid HAlid Mahmud Halef / Nablus

        Ahmed Garib Ahmed Halil / Ramallah

        Visam Mervan Abdusselam Temimi / Ramallah

        Muhammed NAsr Fevzi Sevalime / Nablus

        Yezin Cebr Abdulcabbar Hasenat / Beytullahim

        Muhammed Nizar Nemr Ebu Avn / Tulkerem

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        Kasem Sair Musarive / Cenin

        Reca Esad Rece Ebu Kayyas / Cenin

        Hamede Said Mustafa Ebu Semra / Cenin

        Kadınlar

        Meysun Musa el-Cibali / Beytullahim

        İsra Ceabis / Kudüs

        Aişe el-Afgani / Kudüs

        Şuruk Duveyyat / Kudüs

        Nurhan Avvad / Kudüs

        Fedva Hamade / Kudüs

        İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

        Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

        Şu ana kadar abluka altındaki Gazze Şeridinden 26 İsrailli kadın, çocuk, İsrail hapishanelerinde tutuklu 78 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

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