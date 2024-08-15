İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den Philadelphia Koridoru açıklaması

REKLAM advertisement1

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, beraberindeki komutanlarla incelemelerde bulunmak üzere Philadelphia Koridoru'na gelen Halevi, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Filistin-Mısır sınırında 14 kilometre uzunluktaki Philadelphia koridoru, Hamas'ın yeniden gücüne kavuşması gibi bir sorunu içerdiği için bunun ülkesi için önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Halevi, "siyasi düzeyde kararlaştırılan her şey için seçenekleri hazırlıyoruz" dedi.

"Siyasi düzey, Koridorda kalmaya karar verdiğinde burada nasıl güçlü bir şekilde kalacağımızı bileceğiz." diyen Halevi, ancak kontrol ve gerektiğinde müdahale etme kararı verildiğinde bunun da nasıl yapılabileceğinin hazırlandığını vurguladı.

REKLAM NETANYAHU'DAN PHİLADELPHİA KORİDORU ŞARTI AA'nın haberine göre; son haftalarda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik savaş için bir ateşkes ve esir takası konularında herhangi bir anlaşmada ordusunun Philadelphia Koridoru'nda kalması şartını öne sürmeye başladı. Buna karşılık Hamas Hareketi ise, ateşkes ve esir takasına ilişkin herhangi bir anlaşma için temel şart olarak Philedephia Koridoru ve Refah Kapısı'nın da içinde olduğu Gazze Şeridi'nden İsrail'in tamamen çekilmesi konusunda ısrar ediyor. Öte yandan İsrail resmi televizyon kanalı KAN ise Halevi'nin Philedelphia Koridoru'na dair açıklamalarının "İsrail'in son günlerde konuyu ABD, Mısır ve Katar'dan oluşan arabulucularla gizli görüşmelerde ele aldıktan sonra" yapıldığını iddia etti.

Konuya ilişkin arabulucuların herhangi birinden henüz bir açıklama yapılmadı. İsrail güçleri, Gazze'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah'ı 7 Mayıs'ta işgal etmişti. Refah'a kara saldırısı başlatan ve bölgede işgalini genişleten İsrail ordusu, halihazırda "Philadelphia Koridoru"nu tamamen ele geçirmiş durumda. Netanyahu, Hamas ile yürütülen dolaylı esir takası müzakerelerinde "Philadelphia Koridoru"ndaki işgalin devam etmesini şart koşmuştu. *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.