İsrail, Gazze'nin kuzeyi ve batısını hedef aldı: 10 ölü

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve batısını hedef aldı. Görgü tanıkları, İsrail’in Beyt Lahiya beldesinin kuzeyindeki sığınmacıların kaldığı Zeyd bin Harise okulunu hedef aldığı topçu saldırısı sonucu 7 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Tanıklar, İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki farklı bölgelere ve Cibaliya beldesine yönelik saldırılarında da ölen ve yaralananlar olduğunu kaydetti.

AA'ya konuşan bir sağlık kaynağı da Gazze’nin batısındaki Sanayi bölgesinde bir grup Filistinliyi hedef alan İHA saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 718 Filistinli öldü, 100 bin 282 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.