İsrail Gazze işgalini genişletmeye başladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi sakinlerini yerlerinden ederek bölgeyi kuzeyden ve güneyden işgal ediyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ofisinden yayımlanan basın açıklamasında, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ni işgal ettiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını başka ülkelere sürgün etme planını gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini birbirinden ayıran ve "Morag Koridoru" adı verilen bölgeyi tamamen işgal ettiğini belirten Katz, Philadelphi Koridoru ile Morag Koridoru arasındaki, Refah kentini içine alan bölgeyi "güvenli bölge" haline getirdiklerini iddia etti.

Katz, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve diğer mahallelerden halkın sürgün edilerek buraların da işgal edildiğini ve Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyini birbirinden ayıran Netzarim Koridoru'na da girmeye başladığını ileri sürdü.

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"Morag Koridoru"nun işgaliyle yüz ölçümü ortalama 360 kilometrekare olan Gazze Şeridi'nin 5'te biri ve daha önce yardımların ulaştırıldığı Mısır sınırının Gazze tarafı Refah kentini de içine alacak şekilde İsrail ordusunun kontrolüne girmiş oldu.

"Gönüllü göç" kisvesiyle etnik temizlik planı Katz, "gönüllü göç" kisvesiyle Gazze Şeridi sakinlerini başka ülkelere taşımayı öngören etnik temizlik planına da değindi. İsrail ordusunun faaliyetlerinin "Gazze'nin büyük bölümüne güçlü şekilde yayılacağı" tehdidinde bulunan Katz, OCHA'nın açıklamasına göre yaklaşık yüzde 65'i yasak bölge ilan edilen Gazze'de, halkı şu an bulundukları yerlerden de süreceklerine işaret etti. Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını zorla yerinden ederek başka ülkelere sürme planını hayata geçirmek için çalıştıklarını dile getirerek, "İlgilenenler ayrıca, ABD Başkanı'nın gerçekleştirmek için çalıştığımız vizyonuna uygun olarak dünyanın çeşitli ülkelerine gönüllü olarak taşınabilecekler." sözleriyle sürgün planına "gönüllü göç" görüntüsü vermeye çalıştı. REKLAM ABD Başkanı Trump, Gazze Şeridi'nin yaşanamaz hale geldiği gerekçesiyle Filistinli halkın başka ülkelere taşınmasını ve bölgenin yeniden inşa edilmesini ileri sürmüştü. Ateşkesi bozan İsrail'in 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1563 Filistinli hayatını kaybetti İsrail, 18 Mart'ta Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını bozarak bölgeye yönelik şiddetli saldırılarını yeniden başlatmıştı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1563 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 4 kişi yaralandı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki kentleri birbirinden ayırmak, bölgeyi parçalamak ve işgal etmek için "Morag Koridoru"nu oluşturmuş ve Refah kentine yoğun saldırılar düzenlemişti.