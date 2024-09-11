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        Haberler Dünya İsrail, Gazze'deki BM okulunu bombaladı: 18 kişi öldü | Dış Haberler

        İsrail, Gazze'deki BM okulunu bombaladı: 18 kişi öldü

        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na ait bir okula düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 19:08 Güncelleme: 11.09.2024 - 23:33
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        İsrail BM okulunu vurdu
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        Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nda UNRWA'ya ait El-Cauni Okulunu bombaladığı belirtildi.

        Saldırıda aralarında çocuklar ve UNRWA çalışanlarının da bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

        Yerinden edilmiş 5 binden fazla sivilin bulunduğu El-Cauni Okuluna düzenlenen bu saldırının "korkunç, vahşi bir katliam" olduğu vurgulandı.

        ŞİMDİYE KADAR ÇOK SAYIDA OKUL HEDEF ALINDI

        Gazze'deki soykırım savaşının başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nda 18'den fazla okul ve barınma merkezini bombaladığı aktarıldı.

        Açıklamada ayrıca dünyaya Gazze'de yerinden edilenlere ve sivillere karşı devam eden bu suçlara tepki gösterilmesi çağrısı yapıldı.

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        AYNI OKUL 5. KEZ VURULDU

        Öte yandan Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise El-Cauni Okuluna düzenlenen saldırıda ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğu, 18 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

        Açıklamada ayrıca, bunun İsrail ordusunun aynı okula düzenlediği 5. saldırı olduğu vurgulandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #israil
        #Filistin
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