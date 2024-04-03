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        Haberler BBC Diğer İsrail Gazze'de yardım çalışanlarının aracını vurdu, en az 5 kişi öldürüldü

        İsrail Gazze'de yardım çalışanlarının aracını vurdu, en az 5 kişi öldürüldü

        Gazze'de yardım faaliyetlerinde bulunan sivil toplum kuruluşu World Central Kitchen'ın (WCK) üç yabancı çalışanı ve Filistinli şoförlerinin İsrail'in hava saldırısı sonucu öldürüldüğü belirtildi.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 03.04.2024 - 07:44 Güncelleme: 03.04.2024 - 07:44
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        İsrail Gazze'de yardım çalışanlarının aracını vurdu, en az 5 kişi öldürüldü
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        saldırı Reuters

        Gazze'de yardım faaliyetlerinde bulunan sivil toplum kuruluşu World Central Kitchen'ın (WCK) dört yabancı çalışanı ve Filistinli şoförlerinin İsrail'in hava saldırısı sonucu öldürüldüğü belirtildi.

        Gazze'deki yönetimin yaptığı açıklamaya göre ölenlerin üçü Polonya, Avustralya ve İngiltere vatandaşları.

        El Aksa Hastanesi'nden bir kaynak BBC'ye yaptığı açıklamada, üzerlerinde WKC logosu bulunan kurşun geçirmez yelekler giyen dört kişinin cesedinin hastaneye getirildiğini belirtti.

        WCK'den henüz bir açıklama yapılmazken İsrail Ordusu, olayın soruşturulduğunu belirtti.

        WCK Gazze'de gıda yardımı ve hazır yiyecek dağıtıyor. Kuruluş geçen ay Gazze'de 175 gün içinde 42 milyon öğünden fazla gıda dağıttığını açıklamıştı.

        Şef Jose Andres yardım örgütünü 2010'da Haiti'deki depremden sonra gıda ve aşçı göndererek WCK'yi kurdu.

        https://twitter.com/chefjoseandres/status/1774947232539644286

        Jose Andres X hesabından yaptığı açıklamada kuruluşun "Gazze'deki İsrail saldırısı sırasında bazı kız ve erkek kardeşlerimizi kaybettiğini" söyledi ve "Kalbim kırık ve aileleri, dostları ve tüm WCK ailesi için yas tutuyorum" dedi.

        Andres ayrıca "Yüzleri, isimleri olmayan insanlar değillerdi. İsrail hükümeti bu ayrım gözetmeyen cinayetleri durdurmalı. İnsani yardım girişini kısıtlamayı, sivilleri ve yardım çalışanlarını öldürmeyi ve gıdayı bir silah olarak kullanmayı durdurmalı" diye konuştu.

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