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        Haberler Dünya İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: 16 ölü, 50 yaralı | Dış Haberler

        İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: 16 ölü, 50 yaralı

        İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yerinden edilmiş sivillerin sığındığı okula düzenlediği saldırı sonucu çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 16 Filistinli hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Hamas, İsrail'in Nusayrat bölgesindeki okulu hedef alarak "yeni bir katliam" işlediğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 01:16 Güncelleme: 07.07.2024 - 01:16
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        İsrail Gazze'de okulu vurdu
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        İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yerinden edilmiş sivillerin sığındığı okula düzenlediği saldırı sonucu çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 16 Filistinli hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat bölgesinde El-Cauni Okulu'nu bombalayarak bir katliam yaptığı belirtildi.

        Açıklamada, söz konusu okula düzenlenen saldırıda ölen 16 sivilin cansız bedeni ile 50 yaralının Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştığı ifade edildi.

        Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sivillerin sığındığı okulu hedef aldığı aktarıldı.

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        Haberde, Gazze'nin orta kesiminde sivillerin sığındığı Cauni Okulu'nun 7 Ekim 2023'ten beri 3 kez hedef alındığı hatırlatıldı.

        WAFA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde sivilleri hedef aldığı; saldırıda bir kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

        İsrail ordusunun Gazze kentinde El-Abrar Camii'nin çevresine düzenlediği saldırıda da bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde ise daha önce öldürülmüş 2'si kadın 7 sivilin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

        HAMAS: YENİ BİR KATLİAM

        Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat bölgesindeki el-Cauni Okulu'nu bombalamasına tepki gösterildi.

        Binlerce sivilin kaldığı okula düzenlenen ve 16 kişinin öldüğü bu saldırı, "yeni bir katliam" olarak nitelendirilerek, "Yerinden edilmiş masum sivillerin kaldığı UNRWA'ya ait okulların ve sığınma merkezlerinin, tekrar tekrar ve sistematik olarak hedef alınması ve buralarda korkunç katliamların gerçekleştirilmesi; faşist işgal hükümetinin, sivillerin korunmasını düzenleyen tüm kanunlara meydan okuması anlamına geliyor." denildi.

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        Açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'den (BM) Gazze'de işlenen savaş suçlarına ve bu ihlallere son verilmesi için acilen harekete geçmesi ve etkin adımlar atması istendi.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 98 Filistinli öldü, 87 bin 705 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Hamas
        #israil
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