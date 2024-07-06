Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunan bir kişi daha yakalandı | Dış Haberler

Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunan bir kişi daha yakalandı | Dış Haberler

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Suriyenin kuzeyinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunanlardan bir kişi daha Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yürüttüğü çalışmayla yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 30 Haziranda Kayseride ve bazı illerde mültecilere yönelik olaylar sonrasında, Suriyenin kuzeyinde Türkiyeyi hedef alan provokasyonlar yaşandı.

Bu olaylar sırasında Türk bayrağına saldıran, Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Azezde yapılan protesto gösterileri sırasında Türk bayrağını indirerek yırtan grup içerisinde yer alan Ali Almohamed Alhac Hasan Hammade, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yakalandı.

Türk bayrağına saldırıda bulunan şüpheli, "Yaptıklarım için şerefli Türk halkından özür dilerim." ifadesini kullandı.