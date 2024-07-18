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        Haberler Dünya İsrail, Gazze'de Filistinlilerin toplandığı iki alanı hedef aldı: 6 kişi öldü | Dış Haberler

        İsrail, Gazze'de Filistinlilerin toplandığı iki alanı hedef aldı: 6 kişi öldü

        İsrail ordusunun, Gazze kentinde Filistinlilerin toplandığı iki alanı hedef aldığı saldırılarda 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 19:14 Güncelleme: 18.07.2024 - 19:19
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        İsrail saldırılarında 6 kişi öldü
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        Gazze Sivil Savunma Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, savaş uçaklarıyla Gazze kentinin batısındaki Kulliye Camiıyye çevresiyle kuzeyindeki Cela sokağında toplanan Filistinlileri hedef aldığı belirtildi.

        Saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 848 Filistinli öldü, 89 bin 459 kişi yaralandı.

        Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #israil
        #Filistin
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