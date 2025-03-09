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        İsrail, Gazze'de elektriği kesti

        İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini derhal kesme kararı aldıklarını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 19:15 Güncelleme: 09.03.2025 - 19:15
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        İsrail, Gazze'de elektriği kesti
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        The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi’ne elektrik tedarikinin durdurulması yönünde talimat verdiğini duyurdu.

        Habere göre, Cohen, "Tüm esirlerin dönmesi için elimizdeki tüm araçları kullanacağız." ifadesini kullandı.

        Bakan Cohen'in İsrail Elektrik Şirketi'ne (IEC) Gazze Şeridi'nin santrallerine elektrik satışını durdurma emri verdiği kaydedildi.

        İsrail, ateşkes anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuştu.

        Başbakan Netanyahu, Hamas'ı esirleri teslim etmemesi durumunda "daha ileri adımlar" atmakla tehdit etmişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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