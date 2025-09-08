İsrail'den Suriye'ye saldırı

İsrail'in Suriye'nin Humus iline yönelik hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

El Cezire'nin haberine göre, saldırıda bir askeri eğitim kurumu hedef alındı.

İsrail'in Humus'un ardından Lazkiye'nin kuzeyinde bulunan kışlalara ve Palmira çevresine yönelik de saldırılar düzenlediği belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca, Şam üzerinde uçuş gerçekleştirdiği dile getirildi.

Saldırılar sonucu hasar ve zayiat durumuna ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, İsrail saldırılarının güçlü bir şekilde kınandığı bildirildi.

İsrail saldırılarının Suriye'nin egemenliğinin açık ihlâli olduğu belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) İsrail'in saldırılarının durdurulması konusunda da çağrıda bulunuldu.

İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti. İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu. İsrail ordusu, bugün Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı. İsrail savaş uçakları, öğle saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlemiş, öğleden sonra da binayı iki kez daha hedef almıştı.