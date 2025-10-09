Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail'den Nobel'in Trump'a verilmesi çağrısı | Dış Haberler

        İsrail'den Nobel'in Trump'a verilmesi çağrısı

        İsrail Başbakanlık Ofisi, Nobel Barış Ödülü'nün ABD Başkanı Donald Trump'a verilmesi çağrısı yaptı. Sosyal medyadan yapılan çağrıda, yapay zeka ile oluşturulmuş bir fotoğraf kullanıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 17:53 Güncelleme: 09.10.2025 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'den Trump için Nobel çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, Nobel Barış Ödülü'nün ABD Başkanı Donald Trump'a verilmesi çağrısı yaptı.

        Başbakanlık Basın Ofisi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapay zekayla hazırlanmış bir fotoğraf yayımlandı.

        Fotoğrafta, Trump'ın boynunda Nobel Barış Ödülü yazan büyük boyutlarda madalyonun asılı olduğu, Netanyahu'nun ise ABD Başkanı'nın yanında durduğu görülüyor.

        Yapay zekayla hazırlanan fotoğrafın yer aldığı paylaşımda, "Nobel Barış Ödülü'nü Başkan Trump'a verin, onu hakediyor." ifadesine yer verildi.

        İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, benzer bir çağrıda bulunarak Nobel Barış Ödülü'nün Trump'a verilmesini önermişti.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        9 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        9 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        Boşanmayı doğruladı
        Boşanmayı doğruladı
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Habertürk Anasayfa