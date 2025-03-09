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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'den Gazze için zorla yerinden etme planı | Dış Haberler

        İsrailli Bakan, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmek için bir departman kuracaklarını belirtti

        İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi konusunda Savunma Bakanlığında bir departman kurmaya hazırlandıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 20:41 Güncelleme: 09.03.2025 - 20:41
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        İsrail'den Gazze için zorla yerinden etme planı
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        Israel Hayom adlı internet sitesinin haberine göre, Smotrich, Meclis'te "İsrail toprağı lobisi" ismi verilen toplantıda konuştu.

        Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinde sorumlu bir departman kurmak için Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın liderliğinde hazırlık yaptıklarını ifade eden Smotrich, bütçenin bu duruma engel olmayacağını belirtti.

        Smotrich, ABD yönetimindeki bazı yetkililerin kendisine "İsrail'i sevmeyen 2 milyon kişinin sınırlarınıza bu kadar yakın kalmasına izin verilemez" dediğini iddia etti.

        "Günde 5 bin kişiyi zorla yerinden ederlerse bunun bir yıl süreceğini" öne süren Smotrich, lojistik durumun karmaşık olduğunu; kimin hangi ülkeye gideceğinin bilinmesi gerektiğini kaydetti.

        Smotrich, Tel Aviv'in Gazze'den zorla yerinden edilenlerin hangi ülkeler tarafından karşılanacağının belirlenmesi için ABD yönetimiyle birlikte çalıştığını ifade etti.

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