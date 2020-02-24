Açıklamada, Diamond Princess gemisi yolcularında test sonucu pozitif çıkan kişinin Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesindeki Sheba Tıp Merkezi’nde karantinaya alındığı ifade edildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı cuma günü, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı.

Kovid-19 virüsü nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan "Diamond Princess" yolcu gemisinden tahliyelerine izin verilen 11 İsrail vatandaşı ülkeye getirilmişti. Diamond Princess yolcu gemisinde bulunan 15 İsrailliden 4'ünde Kovid-19 tespit edilmiş ve bu kişiler Japonya'da tedavi altına alınmıştı.

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda Kovid-19'a rastlanmasının ardından 4 Şubat'ta karantinaya alınmıştı.