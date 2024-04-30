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        Haberler Dünya İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid: Ülke, sorumsuz çılgınların elinde rehin

        İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid: Ülke, sorumsuz çılgınların elinde rehin

        İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik eleştirilerini artırarak, ülkesinin sorumsuz çılgınların elinde rehin kaldığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 20:53 Güncelleme: 30.04.2024 - 20:53
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        "İsrail sorumsuz çılgınların elinde rehin"
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        İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, X platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrail devleti, sorumsuz çılgınların elinde rehin kaldı, bu şekilde devam etmesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve koalisyon hükümeti ortaklarına yönelik eleştiri dozunu artıran Lapid, Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'i kastederek, "Sabıkalı Bakan, Başbakan'ın ofisinde durup istekleri yerine getirilmezse olacaklar konusunda tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

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        Lapid, paylaşımında şunları kaydetti:

        “Ben-Gvir, (yaptıklarıyla) tüm dünyaya ve tüm bölgeye Netanyahu'nun zayıf olduğunu ve kendi emrinde çalıştığını anlatıyor. Onun hükümetten ihraç edilmemesi inanılmaz. Başbakan bu sözleri duydu ve İsrail'in Refah'a gireceğini, savaşın bitmeyeceğini ayrıca kötü bir anlaşma yapmayacağı vaadinde bulundu, kendisi bunun olmamasının ne anlama geleceğini çok iyi anlıyor."

        Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Netanyahu ile görüşmesinin ardından Refah'a kara saldırısını geciktirecek olası bir esir takası mutabakatına karşı olduklarını ve bu konuda kendisini uyardığını dile getirmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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