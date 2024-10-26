İsrail'de ana muhalefet lideri İran saldırısının kapsamını 'hata' diye eleştirdi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a saldırıyı gerçekleştiren İsrail Hava Kuvvetleri'ni tebrik eden Lapid, hükümete ise "İran'da ekonomik ve stratejik noktaların hedef alınmamasının hata olduğu" eleştirisini yaptı.

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İran'a "çok daha ağır bedel ödetebileceklerini ve aslında bunu yapmaları gerektiğini" belirten Lapid, "şer ekseninin başı" diye tanımladığı İran'ın saldırıları nedeniyle "daha ağır bedel ödemesi gerektiğini" ileri sürdü.