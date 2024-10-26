İsrail'de ana muhalefet lideri İran saldırısının kapsamını 'hata' diye eleştirdi
İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısında "stratejik ve ekonomik hedefleri vurmamasının hata olduğunu" savundu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a saldırıyı gerçekleştiren İsrail Hava Kuvvetleri'ni tebrik eden Lapid, hükümete ise "İran'da ekonomik ve stratejik noktaların hedef alınmamasının hata olduğu" eleştirisini yaptı.
İran'a "çok daha ağır bedel ödetebileceklerini ve aslında bunu yapmaları gerektiğini" belirten Lapid, "şer ekseninin başı" diye tanımladığı İran'ın saldırıları nedeniyle "daha ağır bedel ödemesi gerektiğini" ileri sürdü.