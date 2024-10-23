İsrail, Beyrut'un güneyine 5 hava saldırısı düzenledi

Lübnan resmi ajansı (NNA), saldırılardan birinin Bahman Hastanesi'nin önündeki bir binayı hedef aldığını ve saldırının etkisiyle hastanede büyük hasar meydana geldiğini duyurdu.

Saldırıların 2'si Hureyk Mahallesi, 3'ü el-Raye Stadyumu ve el-Kaim Kompleksi çevresine yapıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, akşam saatlerinde X hesabından 4 harita paylaşarak tahliye uyarısı yayımlamıştı.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

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Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 546 kişi öldü, 11 bin 862 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.