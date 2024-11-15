İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye en az 5 hava saldırısı düzenledi

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'deki Gubeyri ve Burc el-Baracine bölgelerini hedef aldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin tehdidinin ardından gelen şiddetli saldırılar sonrası bölgeyi toz ve duman bulutu kapladı.

Gubeyri bölgesine, ilk etapta ikisi İsrail'e ait bir insansız hava aracı, biri de savaş uçaklarıyla 3 hava saldırısı düzenlendi ve saldırılar sonucunda Gubeyri belediyesi yakınlarındaki bir bina yıkıldı.

Hizbullah mensuplarının, Gubeyri'de bölge sakinlerini uyarmak ve tahliyeyi hızlandırmak için havaya yoğun ateş açtığı kaydedildi.

İsrail'in daha sonra yine Gubeyri'deki Tayyune bölgesine çok şiddetli bir saldırı daha düzenlediği ve bu saldırının sesinin tüm Beyrut'tan duyulduğu aktarıldı.

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NNA, İsrail savaş uçaklarının Burc el-Baracine'de de bir noktayı 2 füze ile hedef aldığını bildirdi.