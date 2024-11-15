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        Haberler Dünya İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye en az 5 hava saldırısı düzenledi | Dış Haberler

        İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye en az 5 hava saldırısı düzenledi

        İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini sabah saatlerinden itibaren en az 5 hava saldırısıyla hedef aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 14:39 Güncelleme: 15.11.2024 - 14:39
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        İsrail Beyrut'a saldırılarını sürdürüyor
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        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'deki Gubeyri ve Burc el-Baracine bölgelerini hedef aldı.

        İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin tehdidinin ardından gelen şiddetli saldırılar sonrası bölgeyi toz ve duman bulutu kapladı.

        Gubeyri bölgesine, ilk etapta ikisi İsrail'e ait bir insansız hava aracı, biri de savaş uçaklarıyla 3 hava saldırısı düzenlendi ve saldırılar sonucunda Gubeyri belediyesi yakınlarındaki bir bina yıkıldı.

        Hizbullah mensuplarının, Gubeyri'de bölge sakinlerini uyarmak ve tahliyeyi hızlandırmak için havaya yoğun ateş açtığı kaydedildi.

        İsrail'in daha sonra yine Gubeyri'deki Tayyune bölgesine çok şiddetli bir saldırı daha düzenlediği ve bu saldırının sesinin tüm Beyrut'tan duyulduğu aktarıldı.

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        NNA, İsrail savaş uçaklarının Burc el-Baracine'de de bir noktayı 2 füze ile hedef aldığını bildirdi.

        X sosyal medya hesabından paylaşım yapan İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, Dahiye bölgesindeki Gubeyri ve Burc el-Baracine'de bazı binaları işaret eden haritalar paylaşarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.

        Paylaşımında "İsrail tarafından yakın zamanda hedef alınacak Hizbullah'a ait ve onun menfaatine kullanılan tesislerin yakınında bulunuyorsunuz." ifadelerini kullanan Adraee, bölge sakinlerinin haritalardaki binalardan en az 500 metre uzaklaşması gerektiğini kaydetmişti.

        Uçak havalanırken bomba

        Beyrut'un güneyini hedef alan İsrail, Hureyk ve Burc el-Baracine bölgelerine saldırı düzenledi.

        Burc el-Baracine'nin Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na çok yakın bir bölgesi olan Mureyce'ye düzenlenen saldırının, tarifeli bir uçağın havalandığı sırada düzenlendiği ve yoğun bir duman ve toz bulutunun bölgeyi kapladığı kaydedildi.

        Söz konusu saldırılarda ölü ya da yaralı olup olmadığı ise bildirilmedi.

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