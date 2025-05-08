Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail basını: Trump Netanyahu ile iletişimi kesti | Dış Haberler

        İsrail basını: Trump Netanyahu ile iletişimi kesti

        İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile iletişimi kestiğini iddia etti. Trump'a yakın isimler, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'e Netanyahu'nun Trump'ı manipüle ettiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu ile iletişimi kestiği ancak durumun değişebileceği bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 23:40 Güncelleme: 09.05.2025 - 00:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail basını: Trump Netanyahu ile iletişimi kesti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail basını, ABD-İsrail ilişkilerine dair önemli bir iddiayı gündeme getirdi.

        İsrail Ordu Radyosu muhabiri, ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerin, İsrail Stratejik İşleri Bakanı Ron Dermer'e İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Trump'ı manipüle ettiğini söylediğini bildirdi.

        İsrail Ordu Radyosu muhabiri söz konusu bilgiyi, İsrailli bir yetkiliye dayandırdı.

        Habere göre, biri tarafından manipüle edilmiş gibi görünmekten hoşlanmayan ABD Başkanı, Binyamin Netanyahu ile iletişimi kesme kararı aldı. Kararın değişebileceği ancak hâlihazırdaki durumun bu olduğu bildirildi.

        İsrail merkezli Hayom gazetesinin haberine göre, Donald Trump Netanyahu'dan ötürü hayal kırıklığına uğradı ve Orta Doğu ile ilgili politikalarını İsrail'i beklemeden yürütme kararı aldı.

        REKLAM

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Husilerle ateşkes sağlamasının ardından bu kararını İsrail'e iletmediğini iddia edilmişti.

        ABD merkezli haber ajansı Axios'un İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı bilgiye göre, İsrail ateşkes konusunda bilgilendirilmedi.

        ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD'nin Husilerle anlaşma yapmak için İsrail'in iznine ihtiyacı olmadığını belirtti.

        Huckabee, İsrail'de 70 bin ABD'linin yaşadığını ve Husilerin saldırılarına devam etmesi durumunda ABD vatandaşlarına zarar gelirse ancak o zaman meselenin kendilerini ilgilendireceğini bildirdi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu!
        Türkiye'den Suriye'ye doğal gaz sevk edilecek
        Türkiye'den Suriye'ye doğal gaz sevk edilecek
        Yeni papa seçildi
        Yeni papa seçildi
        "Çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazırız"
        "Çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazırız"
        Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        15 yaşındaki Elif darbedilmişti, 7 kişi tutuklandı
        15 yaşındaki Elif darbedilmişti, 7 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Arda Güler hayat hikayesini anlattı!
        Arda Güler hayat hikayesini anlattı!
        Sıcak havalara kısa bir mola
        Sıcak havalara kısa bir mola
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Habertürk Anasayfa