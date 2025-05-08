İsrail basını: Trump Netanyahu ile iletişimi kesti

İsrail basını, ABD-İsrail ilişkilerine dair önemli bir iddiayı gündeme getirdi.

İsrail Ordu Radyosu muhabiri, ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerin, İsrail Stratejik İşleri Bakanı Ron Dermer'e İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Trump'ı manipüle ettiğini söylediğini bildirdi.

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İsrail Ordu Radyosu muhabiri söz konusu bilgiyi, İsrailli bir yetkiliye dayandırdı.

Habere göre, biri tarafından manipüle edilmiş gibi görünmekten hoşlanmayan ABD Başkanı, Binyamin Netanyahu ile iletişimi kesme kararı aldı. Kararın değişebileceği ancak hâlihazırdaki durumun bu olduğu bildirildi.

İsrail merkezli Hayom gazetesinin haberine göre, Donald Trump Netanyahu'dan ötürü hayal kırıklığına uğradı ve Orta Doğu ile ilgili politikalarını İsrail'i beklemeden yürütme kararı aldı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Husilerle ateşkes sağlamasının ardından bu kararını İsrail'e iletmediğini iddia edilmişti.

ABD merkezli haber ajansı Axios'un İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı bilgiye göre, İsrail ateşkes konusunda bilgilendirilmedi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD'nin Husilerle anlaşma yapmak için İsrail'in iznine ihtiyacı olmadığını belirtti.

Huckabee, İsrail'de 70 bin ABD'linin yaşadığını ve Husilerin saldırılarına devam etmesi durumunda ABD vatandaşlarına zarar gelirse ancak o zaman meselenin kendilerini ilgilendireceğini bildirdi. *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir