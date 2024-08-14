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        Haberler Dünya İsrail basını: İsrail askerleri Gazze'deki tünel ve binaları ararken sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor | Dış Haberler

        İsrail basını: İsrail askerleri Gazze'deki tünel ve binaları ararken sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde tuzak ihtimaline karşı tünelleri ve binaları ararken Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 00:26 Güncelleme: 14.08.2024 - 00:29
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        'Filistinliler canlı kalkan olarak kullanılıyor'
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        İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi, konuya ilişkin bir araştırma haberi yayımladı.

        Haberde, İsrail ordusunun Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin ofisi ve ordudaki üst düzey subayların bilgisi dahilinde, tünelleri ve binaları ararken Gazze Şeridi'ndeki sivilleri "sistematik şekilde" canlı kalkan olarak kullandığı ifade edildi.

        'Bizi canlı kalkan olarak kullandılar'
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        İsrail ordusundaki bazı asker ve komutanların ifadelerine göre, İsrail askerleri Gazze Şeridi'nde herhangi bir gerekçe olmaksızın alıkoyduğu Filistinli gençleri ev ve tünelleri ararken canlı kalkan olarak kullandı.

        İfadelere göre, genellikle 20'li yaşlardaki Filistinli genç erkekler İsrail askeri üniforması giydirilip elleri arkadan bağlanarak bina ve tünellere gönderildi. Ancak dikkatli incelendiğinde bu kişilerin spor ayakkabılarından ve yüzlerindeki korku ve tedirginlikten Filistinli olduklarının anlaşıldığı kaydedildi.

        Alıkonulan Filistinlilerin İsrail ordu birlikleri tarafından operasyonlarda canlı kalkan olarak kullanıldıkları ve birliklerden önce binaları ve tünelleri aradıkları belirtilen haberde, adı açıklanmayan İsrailli askerlerin şu sözlerine yer verildi:

        "(Orduda) Bize hayatlarımızın (Filistinlilerin) onların hayatından daha önemli olduğunu, askerlerimizin ölmesindense onların (Filistinlilerin) bir patlayıcıyla havaya uçurulmasının daha iyi olduğunu söylediler."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #israil
        #Filistin
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