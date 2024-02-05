İsrail Başbakanı Netanyahu yerinden olmuş Filistinlilerin sığındığı Refah'a "kara saldırısı" sinyali verdi

"ONLARLA İLGİLENECEĞİZ"

"Şu ana kadar Hamas'ın 24 taburundan 17'sini imha ettiklerini" iddia eden Netanyahu, "Geri kalan taburların çoğu (Gazze'nin) güney şeridi ve Refah'ta, onlarla ilgileneceğiz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, İsrail güçlerinin Gazze’nin kuzey ve orta kesimlerinde “agresif baskınlar” yaptığını ve bölgenin “askerden arındırılması gerektiğini” de savundu.