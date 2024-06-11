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        Haberler Dünya İsrail askerleri, "ambulans" diye yardım isteyen yaralı Filistinliyi infaz etti | Dış Haberler

        İsrail askerleri, "ambulans" diye yardım isteyen yaralı Filistinliyi infaz etti

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e bağlı Kefr Dan köyüne bugün düzenlenen baskında İsrail askerlerinin yaralı bir Filistinliyi infaz ettiği anlar sosyal medyaya yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 21:28 Güncelleme: 11.06.2024 - 21:28
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        Yardım isteyen Filistinli infaz edildi
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        İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yaralı yerde yatan ve "ambulans" diye yardım isteyen bir Filistinliyi infaz ettiği bildirildi.

        Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e bağlı Kefr Dan köyüne baskın düzenledi.

        Baskın sırasında Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

        Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 3 Filistinlinin İsrail güçlerince Kefr Dan'daki baskında öldürüldüğü belirtildi.

        Öte yandan İsrail askerlerinin baskında yaralı bir Filistinliyi infaz ettiği anlar sosyal medyaya yansıdı.

        Görüntüde yaralı halde yerde yatan ve acıyla feryat eden Filistinli gencin "ambulans" diye çevreden yardım istediği duyuluyor.

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        O anlarda İsrail askerlerinin yaralı halde yerde yatan Filistinliye ateş etmeye devam ettiğini gösteren sesler yükseliyor.

        Şehadet getiren Filistinli gencin bir süre sonra hareketsiz kaldığı, yanında veya çevresinde herhangi bir silah olmadığı görülüyor.

        Öldürülen Filistinli gencin kimliğinin Ahmad Samudi olduğu bildirildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
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