Isparta Valiliği: Gayriahlaki görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı

Isparta Gökkubbe Fuar ve Kongre Sarayı'nda 13-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen Motor ve Otomobil Sporları Fuarı'nda minibüs üzerinde bir kadının dans gösterisi yaptığı görüntüler, sosyal medyada yayıldı.

VALİLİK AÇIKLAMADA BULUNDU DHA'daki habere göre tepki çeken görüntülere ilişkin Isparta Valiliği, açıklama yaptı.

"SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTEDİR" Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde geçen hafta sonu düzenlenen Modifiye Araç Fuarı esnasında çekildiği tespit edilen ve sosyal medyaya yansıyan gayriahlaki görüntülerle ilgili olarak, adli makamlara yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan adli soruşturma devam etmektedir" denildi.